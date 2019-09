Fast & Furious, Daniel Radcliffe: "Io nel cast della saga? Ad una condizione"

Dopo Harry Potter, Daniel Radcliffe è pronto per una nuova grossa saga e Fast & Furious è in cima alle sue preferenze, a patto che si rispetti una condizione da cui l'ex maghetto più famoso al mondo non è assolutamente disposto a retrocedere.

La confessione di Daniel Radcliffe è arrivata durante un'intervista per l'action comedy Guns Akimbo. L'attore non disdegnerebbe una parte nella saga cinematografica ad alta velocità, purchè non tocchi a lui guidare. "Esiste una ruolo per qualcuno che non guida?", si è chiesto Radcliffe, e ha anche ipotizzato qualche scenario: "C'è una grande operazione e tutti hanno bisogno di qualcuno che calcoli loro le tasse o roba simile. Ecco, dovrebbe essere un contabile". A quanto pare, infatti, Daniel Radcliffe non è propriamente un amante delle auto e della guida, men che mai spericolata: "Non sono proprio un gran pilota. Ho la patente ma la uso solo per poter guidare sui set, anche se lì non lo faccio davvero. Sono davvero pessimo al volante".

Il motivo per cui l'ex Harry Potter vorrebbe far parte di un franchise action, in realtà, non ha a che vedere con la sua (in)capacità da guidatore, ma con il volersi mettere alla prova come attore, in un certo qual modo. "Quando abbiamo girato Harry Potter ho fatto molti stunt e per me è stato incredibile. Anche se molti di quegli stunt oggi non si potrebbero definire più tali. Come attore mi rendo conto di non essere proprio la prima scelta se si tratta di film d'azione, per varie ragioni. Ma questo è proprio uno dei motivi per cui mi piacerebbe farlo, perchè io posso credere completamente nelle mie capacità".