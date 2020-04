Fast & Furious 9: Vin Diesel attacca la Producers Guild of America (e ritratta)

Vin Diesel pubblica un post su Instagram a tema Fast & Furious 9 e lancia una frecciata alla Producers Guild of America.

Scatta la polemica a tema Fast & Furious 9 tra Vin Diesel e la Producers Guild of America, alla quale l'attore lancia una frecciatina con la didascalia di un post su Instagram. Il commento è stato poco dopo cancellato e sostituito da parole più gentili, ma su internet niente va veramente perduto, quindi ora ci chiediamo che problemi abbia Diesel con l'associazione che gestisce e tutela i produttori americani.

Se il mondo non fosse stato sconvolto, tra poco avremmo potuto accogliere l'uscita in sala di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, che invece ha subito un pesantissimo slittamento, andando a prendersi l'appuntamento con aprile 2021. Prima di potere effettivamente vedere il nuovo capitolo della saga dovremo quindi attendere un anno, ma a tenerci occupati ci pensa Vin Diesel, che potrebbe aver rivelato qualche screzio tra la produzione del film e l'associazione nazionale dei produttori.

Durante il week-end, Diesel ha infatti pubblicato un'immagine da Fast & Furious 9 con una didascalia un po' amara: "Buona domenica creativa a tutti. Mi scuso per non aver postato molto di recente, sto tentando di mitigare una guerra tra Universal Studios e P.G.A. Prejudice Guild of America."

Pare quindi che si sia qualche incomprensione con la Producers Guild of America, ma di cosa di tratta? Il post è stato prontamente modificato e il riferimento alla "guerra" in corso è stato rimosso, ma ormai la nostra curiosità è stata acceso. Vin Diesel è per altro proprio uno dei produttori storici della saga, a partire dal suo ritorno nel quarto capitolo. Che ci siano problemi con il suo accredito nella lista dei produttori?