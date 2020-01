Fast & Furious 9: John Cena "Nel film sfido la morte, ma non ho mai avuto paura"

In un'intervista rilasciata a Collider, John Cena ha parlato di Fast and Furious 9, che lo vedrà tra le new entry e di cui è atteso un trailer ufficiale a breve. L'attore non ha potuto dire nulla sul suo personaggio, ma è certo che "Fast 9 sarà una botta di adrenalina per la saga"

John Cena ha commentato con entusiasmo la sua partecipazione al film:"Davvero fantastica sotto molti aspetti, perché si tratta di un franchise. Il cast di quel film essenzialmente ha lavorato insieme per vent'anni; è un ambiente familiare e il mondo lo considera come una famiglia. (...) Inoltre sono riusciti a creare un ambiente quasi da supereroi con persone reali. Il primo film parlava di corse su strada poi si è evoluto ed è stato in grado di concentrarsi su questa cosa folle ancora così collegata alla cultura automobilistica. Ma ora è una narrazione globale che supera che va oltre sé stessa in termini come 'Cosa faranno dopo?'. Ma allo stesso tempo rimane radicata come storia familiare; è incredibile ed è incredibile quanto sia accettata in tutto il mondo, quanto diventi mondana la storia e la saga".

John Cena non ha specificato il suo ruolo all'interno del film ma ha parlato dell'esperienza sul set di un film d'azione come Fast and Furious 9:"Nel film sfido la morte ma è così sicuro. Non ho avuto paura in nessuna delle fasi. Quando ho visto dei brevi rendering di come apparirà mi sono detto 'Che cazzo?'. (...) Era un ambiente incredibilmente sicuro ma incredibilmente creativo".