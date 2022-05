Fast and Furious 10: Louis Leterrier sostituirà Justin Lin alla regia

Il regista Louis Leterrier sembra sia la scelta di Universal per sostituire Justin Lin alla regia di Fast X, il capitolo 10 di Fast and Furious.

Fast and Furious 10, il nuovo capitolo della saga adrenalinica ambientata nel mondo delle corse automobilistiche, ha trovato il suo nuovo regista: sarà Louis Leterrier a sostituire Justin Lin.

Il lungometraggio era rimasto senza guida alcuni giorni fa, apparentemente per differenze creative con la star Vin Diesel.

Louis Leterrier sarebbe quindi la scelta di Universal per realizzare Fast X. Lo studio avrebbe apprezzato quanto realizzato in passato dal regista, come i film di Transporter e, recentemente, alcune puntate della serie Lupin.

Il filmmaker starebbe concludendo le trattative con lo studio e si starebbero ultimando i dettagli riguardanti l'accordo e le tempistiche previste. Le riprese del nuovo capitolo di Fast and Furious sono attualmente in pausa.

Justin Lin, nome storico del franchise, ha rinunciato alla regia del film in arrivo nel mese di maggio 2023, pur rimanendo coinvolto come produttore.