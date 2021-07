Fast and Furious, Daniel Radcliffe: "Un ruolo nel franchise? Sarebbe fantastico, ma non voglio guidare."

Daniel Radcliffe, intervistato durante un episodio del podcast di Conan O'Brien, ha rivelato che gli piacerebbe molto interpretare un ruolo da "non guidatore" in Fast and Furious.

Daniel Radcliffe ha scherzosamente parlato del suo desiderio di recitare nel franchise Fast and Furious in futuro, anche se non in un ruolo da protagonista. Durante il podcast di Conan O'Brien, Radcliffe ha detto che gli piacerebbe essere in un grande film d'azione come Fast & Furious, ma che non vuole guidare una macchina.

L'attore britannico, su sua stessa ammissione, preferirebbe interpretare il ruolo dell'aiutante: il personaggio che resta dietro le quinte, non partecipa alle missioni e supporta la squadra principale aiutandola con tutto ciò di cui hanno bisogno per portare a termine il loro lavoro.

"Mi piacerebbe recitare in un film del genere, ma nel caso di [Fast & Furious], se potessi avere una parte non alla guida, sarebbe fantastico", ha spiegato Daniel. "Guidare davanti alla telecamera è forse la parte del mio lavoro che odio di più. Nella vita reale guido a malapena. Ho la patente. Ma non sono davvero bravo e guido spesso."

"Quando devo raggiungere un punto specifico guidando una macchina durante le riprese, beh... quella è la cosa che odio di più del mio lavoro." Ha continuato Radcliffe. "Potrei recitare nel ruolo dell'aiutante, sono certo che ne avranno bisogno. Ci deve essere un addetto all'amministrazione in quel gruppo, qualcuno deve prendersi cura di quei ragazzi."