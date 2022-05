Fast and Furious 10, Jason Momoa mangia nel cuore di Roma e si prepara per le riprese (FOTO)

In attesa dell'inizio delle riprese di Fast and Furious 10, Jason Momoa è stato immortalato in un noto ristorante di Roma.

Jason Momoa ha concesso una foto allo chef di un noto ristorante di Roma, dove l'attore si è recato per le riprese di Fast and Furious 10, nuovo capitolo della saga adrenalinica con Vin Diesel.

In questi giorni c'è grande fermento nella zona che unisce Roma e i Castelli Romani, a sud della capitale. Tra la città eterna e il comune di Genzano si terranno infatti, nelle prossime ore, le riprese di Fast & Furious 10, attesissimo nuovo capitolo della saga con Vin Diesel. I fan dei film, o anche solo dei singoli attori che faranno parte del prossimo lungometraggio, tenteranno di individuare qualche star in giro per la città, oppure di avvicinarsi alle zone dei ciak che però saranno blindatissime. C'è poi chi, come Jason Momoa, è stato già immortalato nel cuore della capitale: l'attore, noto al grande pubblico per le sue interpretazioni ne Il Trono di Spade e Aquaman, si è infatti concesso un buon pasto presso un noto locale romano, Polpetta. Nello specifico, Momoa ha mangiato nel ristorante a Rione Monti (ce ne sono diversi in città, della stessa catena), come testimonia la foto condivisa sui social dallo chef. Un'immagine che ha inevitabilmente scatenato l'entusiasmo dei fan ma anche il dispiacere di chi sogna di poter incontrare l'attore nato a Honolulu.

Ricordiamo che nel film tornerà a recitare anche Charlize Theron, mentre Brie Larson rappresenterà una new entry assoluta del cast. Ad oggi non si sa con certezza quale membro del cast raggiungerà la capitale italiana per le riprese, quindi non resta che rimanere con gli occhi ben aperti mentre si passeggia per Roma o per le zone dei Castelli Romani.

L'uscita di Fast & Furious 10 è attualmente programmata per maggio 2023. Il precedente capitolo della saga è arrivato nelle sale lo scorso anno. Di seguito, la sinossi del film: Dom Toretto conduce una vita tranquilla insieme a Letty e a suo figlio, il piccolo Brian, ma non sa che il pericolo è sempre in agguato. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con il suo passato.