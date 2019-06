Fantastici Quattro: il reboot Marvel in arrivo nel 2022?

Un rumor scuote il Marvel Universe, il reboot dei Fantastici Quattro di cui tanto si vocifera potrebbe arrivare molto prima del previsto, addirittura nel 2022.

La notizia data da TheGww è ancora priva di conferma ufficiale, ma a quanto pare i Marvel Studios avrebbero accelerato i progetti legati all'ingresso dei Fantastici Quattro nell'MCU. A quanto pare vi sarebbe già un autore in lizza per il reboot, si tratta del regista di Ant-Man Peyton Reed che avrebbe già fornito un soggetto con le sue idee per il film. Il soggetto di Reed include un'ambientazione anni '60 che coinvolge il Regno Quantico e possibilmente il Cavaliere Nero. Idea che culla da tempo e che aveva presentato anche a Fox:

"A livello visivo, uno degli aspetti di cui abbiamo sempre parlato, fin dal 2003, era vedere i Fantastici Quattro come eroi del quotidiano. Non hanno identità segrete, fanno parte della fucina di Manhattan. In quell'universo, se ti rechi a New York all'Empire State Building o alla Statua della Libertà o al Baxter Building, fa tutto parte di questo contesto. Abbiamo parlato di un periodo movie ambientato negli anni '60, ma all'epoca Fox non era interessata."

Il Marvel Cinematic Universe e la Fase 4 dopo Avengers Endgame: prime ipotesi sul futuro

Il capo di Marvel Kevin Feige dovrebbe annunciare i piani futuri della compagnia nel corso del San Diego Comic-Con, che si terrà a luglio. Allora potrebbe confermare la data del 2022 e fornire i primi dettagli sul reboot che segnerà l'ingresso dei Fantastici Quattro nell'MCU.

Il prossimo film Marvel che approderà in sala è Spider-Man: Far From Home , in uscita in Italia il 10 luglio, che segnerà la fine della Fase Tre dell'MCU.