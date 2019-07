Fantastici 4: svelata la loro storia delle origini nell'MCU

La storia delle origini dei Fantastici 4 nell'MCU sarebbe già stata svelata. Dal momento in cui Disney ha acquisito Fox, i Marvel Studios progettano il ritorno dei mitici eroi del fumetti Marvel in seno alla famiglia cinematografica e adesso ci sarebbe anche una storia pronta per i personaggi.

A quanto pare Marvel avrebbe da tempo una storia delle origini in mente per la Prima Famiglia che coinvolgerà altri personaggi dell'MCU. Cosmic Book News rivela che il film dedicato ai Fantastici 4 dovrebbe essere ambientato negli anni '60, condividendo l'epoca con l'originale Ant-Man and the Wasp.

Spider-Man: Far From Home anticipa l'arrivo dei Fantastici Quattro?

Questo significa che i Fantastici 4 sono esistiti tutto il tempo? A quanto pare Reed, Sue e il resto del team sarebbero stati bloccati nella Zona Negativa per decenni. Quando riusciranno finalmente a fuggire, si ritroveranno nel presente, ma senza essere invecchiati. Se Marvel baserà il film su questo assunto, si potrebbe ispirare in parte alla storia delle origini di Captain America e Janet Van Dyne.

Secondo CBN questo modo di introdurre i Fantastici 4 potrebbe inserire nel franchise anche Annihilus, malvagio controllore della Zona Negativa, come nuovo villain. Secondo i rumor, Mark Hamill potrebbe doppiare il personaggio in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Naturalmente i piani originari di Marvel potrebbero cambiare, visto che i Fantastici 4 arriverà solo nella Fase 5 dell'MCU, quindi non prima del 2023. Restiamo in attesa per saperne di più.

Dai Fantastici 4 agli X-Men, cosa ci aspetta nel MCU dopo il 2021