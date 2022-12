Fantastici 4: Austin Butler sta spingendo per essere uno dei protagonisti

Sebbene la data di uscita dal reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios sia stata ulteriormente posticipata, il film sta iniziando a prendere forma e sembra che Austin Butler, reduce dal successo mondiale del nuovo biopic su Elvis, sia interessato a interpretare la Torcia Umana.

Secondo Jeff Sneider, recentemente intervistato durante un episodio del podcast The Hot Mic, gli agenti di Butler lo starebbero "preparando per interpretare la Torcia Umana" in Fantastici 4. Sembra che il casting sia già iniziato, con Sneider che aggiunge che gli X-Men e i Fantastici Quattro sono due franchise "di cui tutti gli attori vogliono far parte".

In precedenza è stato riferito che Diego Luna e Adam Driver potrebbero essere scelti per interpretare Mister Fantastic, mentre i nomi di Lily James e Jodie Comer sono stati collegati alla Donna Invisibile. Fino ad ora, abbiamo sentito molto poco sui piani per la Torcia Umana (e assolutamente nulla riguardo a The Thing), ma speriamo che tutto questo cambi al più presto mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno.

In termini di dettagli della trama, sembra che Doctor Doom, Galactus e Silver Surfer facciano tutti parte del reboot, anche se è probabilmente troppo presto per iniziare ad essere entusiasti visto che la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura. Di recente, il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha affermato che il concept art che ha visto per i Fantastici Quattro lo ha entusiasmato e che il film sarà "fantastico".