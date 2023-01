Fantastici 4: Adam Driver è il Mr. Fantastic della Marvel in una nuova fan art

Mentre qualche giorno fa si è diffusa la voce secondo cui Adam Driver sarebbe attualmente la prima scelta dei Marvel Studios per il ruolo di Mr. Fantastic nel film sui Fantastici 4, i fan non si sono lasciati scappare l'opportunità di ritrarlo in questo poster promozionale.

Mentre attendiamo un annuncio ufficiale per il cast della pellicola, possiamo dare un'occhiata ad Adam Driver con tanto di tuta e camice come leader del super-gruppo dei fumetti Marvel.

[RUMOR] I Fantastici 4: Adam Driver sarà nel cast in uno dei ruoli principali

Ricordiamo che il ruolo è stato interpretato da John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma in quel caso si trattava di una variante e non faceva una bella fine nel film di Sam Raimi. Al momento il film sui Fantastici 4 dei Marvel Studios non dovrebbe arrivare prima del 2025, quindi per l'annuncio del cast potrebbe volerci ancora del tempo.