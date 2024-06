Fantastic Four, Joseph Quinn sta per iniziare a girare: "Sono nervoso, ma la sceneggiatura è fantastica"

Tempo d'estate, tempo di fantastici quattro. A luglio prenderanno il via in Inghilterra le riprese del reboot di Fantastic Four e Joseph Quinn sta cercando di prepararsi al meglio nonostante un certo nervosismo per l'importanza del progetto. Quinn, sempre più richiesto, sarà nei cinema italiani a partire dal 27 giugno con thriller horror A Quiet Place - Giorno 1 e in inverno lo ritroveremo nell'atteso Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.

In _ Fantastic Four Joseph Quinn interpreterà l'iconico Johnny Storm, alias Torcia Umana. Al suo fianco Pedro Pascal, Vanessa Kirby ed Ebon Moss-Bachrach. Anticipando il progetto, Quinn ha dichiarato a ComicBook.com:

"Finora è stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo un gruppo meraviglioso con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, solo per citarne alcuni. Sono molto emozionato. Sono anche un po' nervoso, ovviamente, ma non vedo l'ora di iniziare. La sceneggiatura è fantastica."

Quinn ha elogiato, inoltre, il regista Matt Shakman, aggiungendo: "L'intenzione dietro a tutto ciò è... ce la faremo".

Joseph Quinn con il leader dei Metallica

Che cosa sappiamo finora de I fantastici Quattro

Matt Shankman ha preso le redini del reboot dedicato alla Prima Famiglia Marvel dopo la rinuncia del collega Jon Watts, a capo della saga di Spider-Man. La sceneggiatura che utilizzerà è firmata da Eric Pearson, Peter Cameron, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. I dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma sappiamo che Pedro Pascal interpreterà Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby sarà Sue Storm Richards/La Donna Invisibile, Ebon Moss-Bachrach si calerà nei panni di Ben Grimm/La Cosa e Ralph Ineson in quelli divoratore di pianeti Galactus, con l'attrice di Ozark Julia Garner nei panni del suo araldo, Shalla-Bal Silver Surfer. Paul Walter Hauser e John Malkovich sono stati scelti per ruoli non ancora rivelati.

Joseph Quinn è l'ultimo attore a interpretare Torcia Umana sul grande schermo: Chris Evans ha interpretato il personaggio ne I Fantastici Quattro del 2005 e I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007, mentre Michael B. Jordan ha assunto il ruolo nel film del 2015 realizzato dalla Fox, Fantastic 4 - I Fantastici Quattro.

Il reboot di Fantastic Four arriverà nei cinema nel luglio 2025.