Joseph Quinn sarà George Harrison nei film sui Beatles diretti da Sam Mendes

Il progetto sui Beatles di Sam Mendes prende sempre più forma. Dopo l'annuncio che Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr e che Paul Mescal vestirà i panni di Paul McCartney, ora è ufficiale anche il nome dell'attore scelto per il ruolo di George Harrison.

Secondo quanto riportato da Deadline, sarà Joseph Quinn, star di Il Gladiatore 2, a interpretare il celebre chitarrista dei Beatles, "il beatle silenzioso". L'attore britannico si riunirà così con il collega Paul Mescal, con cui aveva già condiviso il set di Il Gladiatore 2.

Habemus George Harrison?

Fonti europee hanno rivelato che Quinn è stato avvistato imbracciare una chitarra durante le riprese del reboot di The Fantastic Four - First Steps, dove interpreta il personaggio della Torcia Umana. Inoltre, Quinn aveva già dimostrato di saper incarnare il ruolo di una rockstar, con una memorabile performance sulla canzone "Master of Puppets" dei Metallica in Stranger Things.

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 1

Nel frattempo ieri, una proiezione de Il Gladiatore 2, Ridley Scott ha confermato che Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, una voce che circolava da tempo. Anche Ringo Starr ha lasciato trapelare qualche dettaglio sul casting: "Penso sia fantastico. So che Barry Keoghan sta prendendo lezioni di batteria per interpretare il nostro Ringo... Spero che non siano troppe!", ha scherzato il batterista dei Beatles.

Il ruolo di John Lennon, invece, è ancora oggetto di speculazione. Secondo alcuni rumors, potrebbe essere Harris Dickinson (visto in Babygirl) a vestire i panni del cantante di Imagine, anche se la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente.

Il progetto, che vedrà un cast giovane e affiatato, si preannuncia un viaggio emozionante attraverso la storia dei Beatles, esplorando i percorsi individuali e collettivi dei membri della band.

Gli spiriti dell'isola: un'immagine di Barry Keoghan

Per la prima volta, Apple Corps. e i responsabili dei diritti musicali dei Beatles hanno concesso i diritti per un film che esplorerà non solo la storia della band, ma anche la loro musica. Tom Rothman, CEO di Sony, ha annunciato che tutti e quattro i film usciranno nel 2027. In più, il progetto potrà contare sulla collaborazione di Roger Deakins, noto direttore della fotografia, che lavorerà con Mendes per garantire un'estetica visiva straordinaria.