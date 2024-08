Fantastic Four: First Steps, ecco il consiglio di Jessica Alba alla nuova Donna Invisibile dei Marvel Studios

The Fantastic Four: First Steps è attualmente in fase di riprese nel Regno Unito, e ora che il reboot del Marvel Cinematic Universe è ufficialmente una realtà, è interessante ascoltare alcuni dei veterani del franchise.

Jessica Alba, che ha recitato ne I Fantastici 4 (2005) e nel suo sequel, I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007) nel ruolo di Sue Storm, alias la Donna Invisibile, in una nuova intervista per la sua nuova serie Honest Renovations, è stata così gentile da fornire alcuni consigli a Vanessa Kirby, ovvero la nuova interprete di Sue Storm per i Marvel Studios.

Come noto, la squadra della nuova versione della super-famiglia Marvel sarà composta - oltre che dalla Kirby - anche da Pedro Pascal nei panni di Mr. Fantastic, Joseph Quinn in quelli della Torcia Umana, Ebon Moss-Bachrach in quelli della Cosa; inoltre, Ralph Ineson interpreterà il villain Galactus.

Jessica Alba in una scena del film I Fantastici Quattro

Quando le è stato chiesto cosa dovesse assolutamente sapere la Kirby per entrare preparata nel mondo dei Fantastici Quattro (e del fandom Marvel), Alba ha risposto: "Penso che basti divertirsi. I fan sono incredibili. È stato probabilmente uno dei momenti più belli della mia vita, andare in giro per il mondo e incontrare tutte le persone che amano I Fantastici Quattro e amano questi fumetti e si relazionano con queste storie".

L'attrice ha proseguito: "Questo, per me, e la possibilità di incontrare così tante persone diverse che puoi toccare e far gioire, direi che è la prima cosa da fare per chiunque abbia l'onore di interpretare uno di questi personaggi fantastici. Quindi le direi di divertirsi e di godersi ogni momento".

The Fantastic Four: First Steps, diretto da Matt Shankman, debutterà nelle sale di tutto il mondo il 25 luglio 2025, solamente due settimane dopo l'esordio del nuovo Superman di James Gunn, che inaugurerà il concorrente DC Universe al cinema.