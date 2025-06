Una famosa serie americana degli anni '90 con protagonisti mutanti torna a far parlare di sé dopo 20 anni

Dopo oltre vent'anni di silenzio, gli iconici Street Sharks tornano in scena. Mattel e IDW rilanciano i fratelli-mutanti metà squalo metà umani in una miniserie a fumetti in cinque parti, scritta da Stephanie Williams e disegnata da Ariel Medel. Lanciata per settembre 2025, la serie promette nostalgia, azione "jawsome" e un'estetica che celebra l'anima più radicale degli anni '90. E chissà che questo rilancio non porti a vedere di nuovo quattro pinne all'orizzonte in una nuova serie animata.

Street Sharks tornano dagli abissi

Chi è cresciuto negli anni '90 ricorderà con affetto quell'universo di eroi mutanti, iper muscolosi e rigorosamente fuori scala: dalle Tartarughe Ninja ai Biker Mice, fino ai dimenticati ma mai troppo lontani Street Sharks. Ebbene, i fratelli Bolton - Ripster, Jab, Streex e Big Slammu - sono pronti a tornare a mordere il crimine in una nuovissima miniserie a fumetti firmata Mattel e IDW Publishing. Si intitolerà Street Sharks #1 e arriverà nelle fumetterie a settembre 2025. A oltre vent'anni dalla loro ultima apparizione, le creature mutanti nate nel 1994 tornano in azione grazie alla sceneggiatrice Stephanie Williams (Nubia and the Amazons) e all'artista Ariel Medel (TMNT vs Street Fighter), pronte a difendere ancora una volta Fission City da mostruosi crostacei geneticamente modificati, calamari sovrumani e scienziati pazzi trasformati in piranha assassini.

La serie, in cinque numeri, vuole essere un omaggio dichiarato allo spirito "X-treme" degli anni '90, tra hamburger divorati in corsa, motociclette ultra-cool e battaglie urbane subacquee. "Festeggiando oltre 30 anni della serie animata, Street Sharks è diventato un cult, e i fan non vedevano l'ora di rivedere i fratelli combattenti Ripster, Jab, Streex e Big Slammu," ha dichiarato Ryan Ferguson, responsabile editoriale globale di Mattel.

Non si tratta solo di un'operazione nostalgia. Come sottolinea Nicolas Niño, editor della serie: "È emozionante introdurre una nuova generazione ai Street Sharks. I loro valori adolescenziali da anni '90 si traducono in modo naturale nel fumetto. Stephanie e Ariel stanno realizzando una lettera d'amore bellissima alla serie originale, che vecchi e nuovi fan adoreranno." Un progetto nato sotto il segno della collaborazione profonda: "Le vere partnership si basano su verità, comunicazione e flessibilità,": ha commentato David Jonas, CEO di IDW. "IDW e Mattel hanno definito una visione comune focalizzata su franchise iconici di cui possiamo prenderci cura in modo unico."

In un clima editoriale dove anche Toxic Crusaders, Speed Racer e Gatchaman stanno tornando in auge, il revival dei Street Sharks si inserisce in una nuova ondata di resurrezioni pop ben calibrate tra affetto nostalgico e slancio creativo. Ora non resta che vedere se questi squali d'asfalto sapranno nuotare ancora nel cuore dei lettori del 2025 fino ad approdare di nuovo in televisione.