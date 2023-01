Fair Play: Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich raccontano la scena di sesso che ha scioccato il Sundance

Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich hanno raccontato come è stato girare, per Fair Play, la scena di sesso che ha scioccato il Sundance Film Festival di quest'anno.

La sequenza di apertura di Fair Play, thriller con Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich scritto e diretto da Chloe Domont, è probabilmente quella più discussa durante il Sundance Film Festival di quest'anno.

I due protagonisti interpretano una coppia appena fidanzata che decide di tenere segreta la relazione poiché lavorano per la stessa "spietata" società finanziaria. Nella scena che ha alimentato il dibattito durante il Sundance Film Festival, il personaggio di Phoebe Dynevor, Emily, e quello di Alden Ehrenreich, Luke, partecipano a un matrimonio. I due, dopo essersi intrufolati in un bagno, portano sullo schermo una "scena di sesso scioccante".

Senza rivelare troppi dettagli, come riporta lo stesso Variety, gli spettatori vedranno un atto sessuale che lascia il vestito della protagonista coperto di sangue. "L'ho adorato" ha dichiarato l'attrice nel corso dell'intervista. "Quando ho letto la sceneggiatura ho pensato, 'Alleluia'. Non avevo mai visto una scena del genere in un film prima. Succede. Non voglio anticipare troppo, ma è stato divertente portarlo in vita".

Alden Ehrenreich ha poi espresso il suo entusiasmo nell'aver visto la pellicola con il pubblico al Library Center Theatre di Park City, dove il film è stato presentato in anteprima venerdì. "È stato fantastico vedere il film con un pubblico. Essere nella stanza e ascoltare la loro reazione è stato meraviglioso".

Prima di girare la scena, però, i due attori si sono preparati con l'aiuto di un coordinatore dell'intimità: "Abbiamo avuto una settimana di prove prima di portarla sul set. A quel punto, sembrava che sapessimo cosa stavamo facendo" ha raccontato la Dynevor.

Ma, nonostante la preparazione, "è stato tutto pazzesco. Ricordo che a un certo punto c'era troppo sangue" ha continuato il volto di Luke in Fair Play. "E poi non ce n'era abbastanza" ha proseguito la giovane attrice.

La scena, come dichiarato da Chloe Domont, porta con sé anche dell'umorismo. I due protagonisti, in un momento cruciale, si ritrovano infatti a ridere dell'accaduto. "Sono deliziosamente disfunzionali e umani. Li ami per il disordine e per come reagiscono. Devi innamorarti di questi personaggi in questo momento. Come puoi farlo? È una combinazione di amore e disordine".

Una pellicola in cui Dormont desidera che il pubblico si innamori dei due protagonisti prima che la promozione di Emily cambi le dinamiche di potere: "Pensavo che la finanza fosse un ottimo sfondo perché la posta in gioco è matura per il dramma. Si nutre della tossicità della relazione e viceversa".