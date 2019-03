Fabrizio Frizzi: Milly Carlucci a Domenica In ricorda in lacrime l'amico a un anno dalla morte

Marica Lancellotti

Quello che legava Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci era un rapporto davvero speciale, a cui la conduttrice ha voluto rendere omaggio, nella scorsa puntata di Domenica In, nel salotto di Mara Venier. Martedì 26 marzo, infatti, ricorrerà un anno dalla morte dell'amatissimo conduttore, scomparso a soli 60 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e del suo pubblico.

In occasione del primo anniversario della sua prematura dipartita, la RAI ha annunciato omaggi a Fabrizio Frizzi in molti programmi, e il via l'ha dato idealmente la signora della domenica, Mara Venier che ha approfittato della presenza di Milly Carlucci, storica co-conduttrice, in Scommettiamo Che? e Luna Park, e affezionata amica di Frizzi, per dedicare un affettuoso ricordo al popolare conduttore. "Tra due giorni è l'anniversario della scomparsa del nostro adorato Fabrizio. Ci sembra ancora impossibile", ha commentato Mara Venier, ricordando come l'azienda di viale Mazzini abbia deciso di intitolare proprio a lui gli studi da cui va in onda il programma. Milly Carlucci si è fatta subito scura in viso e non ha potuto nascondere il proprio dolore: "È stato un colpo allo stomaco. Quando ho sentito Carlotta per la messa di martedì, abbiamo detto che sembra impossibile che sia passato un anno da quando non c'è più. La sua forza vitale è sempre stata così grande che se anche non lo vedi pensi che ci sia e che stia facendo cose".

Un anno senza #FabrizioFrizzi: il ricordo di tanti amici e colleghi, tutta la programmazione #Rai dedicata https://t.co/WtUyIeIPKX#26marzo pic.twitter.com/qZMDt1gR5Y — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 25 marzo 2019

Con la voce spesso rotta dall'emozione, la Carlucci ha continuato: "Per me questo è un modo di svoltare la difficoltà delle grandi assenze: penso che siano da qualche parte a lavorare e in questo momento non ci possiamo sentire. Anche se non sono un'ingenua e so benissimo che non è così". Milly non è più riuscita a trattenere le lacrime: "Avevamo un rapporto intenso, eravamo molto legati, eravamo un team. Ci siamo sostenuti a vicenda. Abbiamo superato insieme le difficoltà e questo ha creato legami. Avevamo tante cose in comune, i valori personali non tanto le cose dello spettacolo, i momenti condivisi stanno lì e nessuno te li porta via. E' una grande assenza". Anche il pubblico dello studio ha voluto dedicare un momento a Fabrizio Frizzi, alzandosi in piedi e applaudendo mentre sullo schermo scorrevano alcune immagini dei suoi programmi più famosi.