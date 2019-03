Fabrizio Frizzi: la Rai lo ricorda a un anno dalla morte, ecco in quali programmi

Marica Lancellotti

Fabrizio Frizzi ci ha lasciati un anno fa. Era il 26 marzo 2018 quando veniva diffusa la triste notizia: il popolare conduttore a soli 60 anni ci aveva lasciati. La RAI ha deciso di ricordarlo in alcuni suoi programmi a un anno dalla morte che commosse amici e colleghi quanto il suo pubblico.

Da Bernardo Bertolucci a Stan Lee, sono stati molti i personaggi famosi morti nel 2018, ma Fabrizio Frizzi, volto amatissimo della tv italiana, voce del cowboy Woody nella saga di Toy Story, ha occupato un posto particolare nel cuore di chi, all'indomani della scomparsa, l'ha salutato nella camera ardente allestita nella sede Rai di Viale Mazzini, o di chi, con un lettera indirizzata alla famiglia o con un messaggio lascato online, ha voluto dedicare un pensiero alla sua memoria in quel triste giorno. Così la RAI ha deciso di dedicargli un ricordo in ciascuno dei suoi programmi.

In TV

In questa domenica 24 marzo, su Rai1, è stata già Mara Venier, in compagnia di Milly Carlucci, a ricordare affettuosamente l'amico di quasi 40 anni di carriera, con racconti e filmati di repertorio. Alla mezzanotte di stasera andrà in onda uno Speciale TG1 in cui Vincenzo Mollica ripercorrerà tutte le tappe memorabili di una carriera straordinaria. Ospiti del giornalista saranno il fratello, Fabio Frizzi, Carlo Conti, Pippo Baudo e molti altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso il palco con Fabrizio Frizzi. Lunedì 25 marzo sarà Amadeus a rendergli omaggio durante la puntata de I Soliti Ignoti. Martedì 26 marzo, nel giorno dell'anniversario, sarà UnoMattina per prima a ricordarlo con filmati e ospiti in studio. Vieni da me, in onda alle 14, ospiterà 2 concorrenti dell'Eredità condotta da Frizzi, la sua truccatrice Rai, Rosetta Corarelli, e alcuni suoi stretti collaboratori. Fabrizio Frizzi verrà ricordato anche ne La Vita in Diretta, alle 16.50, e ne 'L'Eredità' da Flavio Insinna, alle 18.45.

Rai2 affiderà l'omaggio a Fabrizio Frizzi alla puntata di martedì 26 marzo de I Fatti Vostri e a quella di Detto Fatto, dove, con filmati di repertorio e testimonianze, si ripercorrerà la carriera dell'amato conduttore. Non mancherà all'appello Rai 3 che ricorderà il conduttore nelle puntate di Agorà, Mi manda Rai Tre e Blob, mentre Tv Talk gli riserverà un ampio spazio nella puntata in onda sabato 30 marzo. Nel primo anniversario della morte, inoltre, tutti i telegiornali e i giornali Radio ricorderanno Frizzi con servizi, interviste e spezzoni delle sue trasmissioni.

In streaming

Su RaiPlay invece il pubblico potrà seguire ancora una volta Frabrizio Frizzi nelle vecchie puntate di Scommettiamo Che? - il programma del sabato sera di Rai1 che condusse con successo insieme a Milly Carlucci, Afef e Valeria Mazza dal 1991 al 2001 - e nella fiction Non lasciamoci più.

In radio

Anche i canali radiofonici della RAI ricorderanno in vario modo Fabrizio Frizzi, e non potrebbe essere altrimenti visto che la sua carriera cominciò, nel 1976, proprio in una radio romana. Radio1 lo racconterà nei Gr e ne Il mattino di Radio1, condotto da Gianmaurizio Foderaro e Dario Salvatori dove ripercorreranno la vita artistica dalla tv alla radio passando per Musicultura, che ha condotto per 10 anni andando in onda in simulcast anche con Rai1. Radio2 gli dedicherà le puntate di Social Club e Numeri Uni. Proprio con Luca Barbarossa, Fabrizio Frizzi aveva un rapporto speciale grazie anche alla Partita del cuore dove il primo scendeva in campo e il secondo commentava sul primo canale RAI. Anche Isoradio racconterà questo primo anno senza Fabrizio Frizzi e lo farà all'interno della programmazione abituale mentre le radio digitali, Radio Techetè e Radiolive, proporranno rispettivamente una selezione di puntate di Mezzogiorno con Fabrizio Frizzi, il programma trasmesso da Radio2 nel 1997.