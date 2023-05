Fabrizio Corona critica le foto di Diletta Leotta incinta: "Sui social la cellulite sparisce"

Fabrizio Corona ha ripreso a parlare di Diletta Leotta. Questa volta, sull suo canale Telegram, l'ex paparazzo ha messo in dubbio le foto pubblicate dalla presentatrice di DAZN sul suo profilo Instagram, affermando che gli scatti sono stati ritoccati con filtri e Photoshop per nascondere la cellulite.

Diletta Leotta, legata a Loris Karius, portiere del Newcastle, squadra della Premier League inglese, è al quinto mese di gravidanza. Recentemente, la presentatrice ha condiviso su Instagram una foto scattata a Ibiza insieme al suo compagno, in cui entrambi indossano il costume da bagno, tengono le mani intrecciate. Si può notare, inoltre, la pancia appena accennata della futura mamma.

Fabrizio Corona ha espresso il suo scetticismo sulle foto pubblicate da Diletta Leotta sul social, sostenendo che siano state modificate con filtri e Photoshop per creare un'immagine senza imperfezioni, criticando l'abitudine della presentatrice di presentarsi sui suoi profili in questo modo.

"Sui social si mostra sempre perfetta, senza cellulite, senza imperfezioni. Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop invece di mostrarsi per come si è", si legge sul suo canale Telegram. "Tutta questa cellulite e grasso in eccesso su Instagram non c'è. Splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima. La realtà, come potete vedere, è ben diversa", ha aggiunto l'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona ha concluso: "Ragazzi ricordatevi: Instagram non è la realtà". Fino ad ora, Diletta Leotta non ha reagito al post di Fabrizio Corona e, crediamo che difficilmente replicherà alle sue illazioni.