Fabrizio Corona e Carlos Maria rispondono a Nina Moric: "Nessuna Violenza"

Fabrizio Corona non è violento con il figlio Carlos Maria: ad affermarlo è il ragazzo in un video sulle sue storie d'Instagram girato insieme al padre. I due provano a far tacere le voci nate dopo la pubblicazione degli audio di Nina Moric.

Ieri Nina Moric aveva postato sui suoi canali social due audio: uno in cui si sentiva Fabrizio Corona minacciarla di morte e un secondo in cui Carlos Maria alla domanda se il padre lo minacciasse rispondeva "In parte sì, purtroppo. Io voglio stare con te, è questa la verità. Tu sei una persona che mi può aiutare a essere migliore, più buona, perché purtroppo io stando con il male imparo anche il male". Oggi Fabrizio e Carlos Maria in versione duo comico hanno pubblicato un video in cui hanno provato a placare la burrasca sollevata dagli audio della Moric.

Nella prima parte del video a parlare è solo Carlos Maria che annuncia una prossima intervista: "Buongiorno a tutti. Farò un'intervista dove dirò la verità su questa cosa. In quel momento ho detto quelle cose perché non le pensavo. Ero circondato da pensieri che non avevano senso, perché sono pensieri di male, che non esistono. Perché come dice Sant'Agostino il male è vuoto, appunto, essendo male. Non c'entra niente tutto quello che hanno riportato".

Nella seconda parte del video compare anche Fabrizio Corona che prova a ironizzare: "Magari ora pensano che ti picchio, ti do quattro pugni in faccia" e il ragazzo gli risponde "Aiuto, aiuto, io sono un metro e novanta". La gag continua, l'ex re dei paparazzi dice "Ti costringo con atteggiamenti pusillanimi a fare il male? Ti strozzo e ti obbligo a fare male? Sono tuo padre e se ti do due schiaffi, ti do due schiaffi no?".

Corona padre poi chiede "Ti ho costretto a vivere in questa casa? Stai male in questa casa? Spiegherai perché tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa? Sei felice? In questa casa c'è il male? Stai bene?". Come era prevedibile Carlos Maria ribadisce che sta dal padre per una sua scelta e si trova bene.

Dopo la pubblicazione degli audio delle telefonate tra Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista se l'è presa con gli assistenti sociali che non hanno protetto il ragazzo in questi anni: "Gli assistenti sociali talvolta così solerti nell'intervenire su genitori i cui interessi non sono difesi da avvocati di fama qui cosa hanno fatto? Come hanno protetto un ragazzo chiaramente cresciuto in un contesto malsano? Ho ragione di credere che in un altro contesto si sarebbe pensato di più al bene di un ragazzino che alle pretese dei genitori".