Fabio Rovazzi e Robert Downey Jr: l'intervista bestiale su Dolittle

Fabio Rovazzi è stato protagonista di una bizzarra intervista a Robert Downey Jr. e altri due membri del cast di Dolittle, Harry Collett e Carmel Lanadio. Il cantante si trovava in visita agli Universal Studios di Los Angeles con la fidanzata, e aggirandosi tra gli enormi viali dei teatri di posa è riuscito ad introdursi nel locale in cui si stavano svolgendo le interviste a parte del cast di Dolittle, il nuovo film con protagonista l'interprete di Tony Stark.

Rovazzi ad un certo punto del video pubblicato sul suo canale YouTube, si ritrova proprio di fronte alla star diAvengers: Endgame, impegnato a chiacchierare con i due giovani colleghi e co-star del film. A quel punto è iniziata un'intervista a tutti gli effetti, nella quale Fabio Rovazzi ha posto diverse domande ai tre attori, soprattutto sui loro gusti in fatto di animali, considerando la tematica del film:"Credo opterò per l'animale che si è aggiunto alla mia famiglia recentemente, un coniglio testa di leone di nome Jasper. Il tappeto e la capanna in cui vive hanno dei puntini neri sopra quindi dobbiamo stare molto attenti perché 'se perde delle palline' ci si può confondere e puoi pensare che sia solo il punto sul tappeto, quindi devi metterti sul tappeto e guardare di lato, specialmente se indossi calzini bianchi".

A quel punto Rovazzi - che ribattezza la rubrica Cuccioli & Disagio - confessa ai tre di non far parte della stampa italiana e di essere lì completamente per caso, suscitando lo stupore dei tre intervistati. Dolittle è diretto da Stephen Gaghan ed è basato sul personaggio di John Dolittle, protagonista della serie di romanzi scritta da Hugh Lofting. Ecco cosa aspettarci da Dolittle, in uscita al cinema il 30 gennaio.