Fabio Rovazzi e Jack Black: che sfilata alla Milano Fashion Week (VIDEO)

Fabio Rovazzi e Jack Black si sono trovati alla Milano Fashion Week per una sfilata davvero originale, che è stata immortalata in un video condiviso su Instagram. Rovazzi non è nuovo nel fare video con celebri star di Hollywood e anche stavolta ha fatto centro.

In occasione della Milano Fashion Week, Fabio Rovazzi ha condiviso con i fan questo contenuto molto divertente, in cui lui e Jack Black sfilano in un corridoio. Quest'ultimo sfoggia uno dei suoi outfit sgargianti, con una t-shirt sulla quale è raffigurata una tigre e uno short psichedelico, e porta un cartone di pizza in mano.

In sole 15 ore, il video ha ottenuto oltre 300 mila visualizzazioni, scatenando l'ilarità dei fan che hanno lasciato tantissimi commenti divertiti. Jack Black si trova in Italia in occasione del concerto della sua band, i Tentacious D, a Milano. L'attore, comico e rocker, infatti, si trova nel capoluogo lombardo insieme al compagno di avventure Kyle Gass per una data del loro tour.

I Tentacious D si sono esibiti il 19 febbraio al Lorenzini District di Milano, in uno spettacolo che ha mixato comicità a rock n'roll. Vi ricordiamo che a fine anno, Jack Black aveva annunciato di "andare in pensione" subito dopo Jumanji: The Next Level, arrivato in Italia lo scorso dicembre. Sarà vero? Staremo a vedere.