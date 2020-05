Fabio Rovazzi e Jack Black oggi in diretta streaming insieme: a che ora e dove vederli

Fabio Rovazzi e Jack Black saranno insieme, oggi, in diretta streaming per una chiacchierata esclusiva quanto informale: ecco a che ora e dove vederli!

Fabio Rovazzi e Jack Black saranno oggi insieme e in diretta per intrattenere i follower dello youtuber e chiunque voglia unirsi a loro. Ma a che ora e dove, soprattutto? Su Twitch alle 19:00 in punto!

Abbiamo visto Fabio Rovazzi intrattenersi con Robert Downey Jr. e Will Smith, dal vivo, ma anche con Jack Black, in un divertente video girato durante l'ultima fashion week milanese. Stasera, dalle 19:00 alle 20:00, i due si ritroveranno sul canale Twitch di Fabio Rovazzi per una chiacchierata esclusiva quanto informale.

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, prosegue il nuovo format lanciato sulla piattaforma straming da Rovazzi. Dopo Gianni Morandi, Frank Matano, Pierluigi Pardo, Calcutta, Fabio Volo, Antonio Candreva, Flavio Briatore e Marco Montemagni, Luca Toni, Emma e Michelle Hunziker, Jovanotti, Tomaso Trussardi, Roberto Saviano, Alessandro Cattelan, Mara Venier, questa sera tocca all'attore hollywoodiano.

Una serie di appuntamenti esclusivi - annunciati attraverso un vlog pubblicato sul suo canale YouTube - in cui Fabio Rovazzi appare insieme a Will Smith, Martin Lawrence e Jack Black, che lo vedono protagonista di interviste, chiacchierate o semplici aperitivi insieme a numerosi ospiti e amici del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica.