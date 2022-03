Fabio Fazio e la polemica sull'8 marzo: ecco cosa è successo per la Festa della Donna

Fabio Fazio è al centro di una polemica dopo un post per la Festa della Donna: il conduttore è stato criticato dalla scrittrice Giulia Basi e dalla giornalista Rula Jebreal per aver usato il termine "festa della donna". A Fazio, inoltre, si rimprovera di aver parlato di dolore delle donne per la guerra, limitandolo alle madri e alle mogli.

L'8 marzo è riconosciuto come giorno di riflessione sulla condizione della donna, una giornata in cui, come sottolinea l'ONU, ci si dovrebbe adoperare per arrivare ad una parità di genere, che il 'Palazzo di Vetro', spera di raggiungere per il 2030.

In Italia, questa giornata si celebra dal dopoguerra, grazie ad un'iniziativa dell'allora Partito Comunista a sostegno dell'Unione Donne Italiane. Nel nostro paese, più che di celebrazione si è sempre parlato, erroneamente, di 'Festa della donna', un incidente di percorso in cui è caduto anche Fabio Fazio su Twitter. Il suo post ha scatenato il solito coro di polemiche sui social, noto per non perdonare nessun tipo di errore, anche quelli in evidente buona fede. Il conduttore di Che tempo che fa, stamattina ha scritto: "Oggi è #8Marzo, festa della donna. La donna è colei che dà la vita. La guerra è l'esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre".

Tra i personaggi noti che hanno polemizzato con Fazio c'è Giulia Basi, scrittrice e conduttrice radiofonica. L'autrice del libro 'Manuale per ragazze rivoluzionarie. Perché il femminismo ci rende felici', ha replicato a Fabio scrivendo "non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini, e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive".

Anche Rula Jebreal ha risposto, in maniera polemica, al post di Fabio Fazio. La giornalista nel maggio del 2021 rifiutò l'invito di Propaganda Live, il programma di La7 di Diego Bianchi, quando scoprì che sarebbe stata l'unica donna presente in studio. Il post di oggi va in quella direzione "Cari giornalisti e presentatori TV vorrei ricordarvi che il miglior modo di celebrare le donne è l'inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi 8 marzo 2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste... La parità va implementata non elogiata...".