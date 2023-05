Fabio Fazio al Tg 3: "Grato alla Rai, il mio lavoro continuerà altrove"

Fabio Fazio ha annunciato oggi la sua separazione dalla Rai, confermando ufficialmente le voci che circolavano da settimane. Il comunicato rilasciato dal gruppo Discovery ha certificato la notizia. Nell'intervista al Tg3 di oggi, il conduttore ha espresso la sua gratitudine verso la Rai, l'azienda per cui ha lavorato per quarant'anni.

"Il mio lavoro continuerà altrove, d'altronde non tutti i protagonisti sono dati per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto. E quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi 40 anni", ha detto Fabio Fazio ai microfoni del Tg3, nella consueta finestra di presentazione di Che Tempo Che fa.

Fabio Fazio esordirà il prossimo autunno su Nove, nel comunicato di Discovery si parla di accordo quadriennale. Nelle prossime settimane, inoltre, "saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà".

"Non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai - ha continuato Fazio - e conserverò solo un ricordo meraviglioso".

Con Fabio Fazio passa a Discovery anche Luciana Littizzetto e tutto il gruppo di lavoro che in questi anni ha contribuito al successo del suo programma.

Dopo il consueto annuncio degli ospiti della puntata di Che tempo che fa di stasera, Fazio ha concluso: "Grazie anche al Tg3 per tutto l'appoggio di questi anni e per le tre puntate a venire".