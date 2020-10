F Is For Family: Netflix annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima

La serie animata F Is For Family ha ottenuto da parte di Netflix il rinnovo per una quinta stagione che sarà l'ultima a essere prodotta.

F Is For Family si concluderà con la quinta stagione che sarà però l'ultima a essere prodotta, come ha confermato Netflix con un comunicato ufficiale.

La serie animata è stata creata dal comico Bill Burr in collaborazione con Michael Price, coinvolto anche come doppiatore del patriarca della famiglia Murphy.

Gli episodi di F Is for Family raccontano quello che accade a una famiglia irlandese-americane nel corso degli anni Settanta. L'ultima stagione dovrebbe arrivare sugli schermi della piattaforma di streaming nel 2021.

Nel cast di doppiatori ci sono anche Laura Dern, Justin Long, Debi Derryberry, Haley Reinhart e Sam Rockwell.

Burr ha dichiarato: "Grazie a tutti i fan che hanno guardato questo show. Grazie a Vince Vaughn, Peter Billingsley, Victoria Vaughn, Ted Sarandos e a tutti gli incredibili autori, performer, animatori, montatori e musicisti che hanno permesso di realizzare questo show. Un grazie speciale al Capitano della Nave: il grandioso Mike Price! Vi voglio bene ragazzi!".

Price ha aggiunto: "Lavorare a questo show con il grandioso Bill Burr, Vince Vaughn e il nostro fantastico cast, gli autori, i produttori e la troupe è stata una delle gioie più grandiose della mia vita e sono elettrizzato che potremo realizzare un'altra stagione con i Murphy. Sarò per sempre grato a tutte le persone di Netflix, Gaumont e Wild West che ci hanno permesso di condividere questa famiglia stressata, sboccata e amorevole con il mondo".

Il produttore Vince Vaughn ha infine dichiarato: "Poter vedere Mike e Bill - due persone che ammiro e rispetto - mentre creano qualcosa come questo e lo fanno fin dalle fondamenta è grandioso. Farne parte è stato molto divertente e non vedo l'ora di continuare a sostenere la loro visione per la stagione finale. Un grande ringraziamento a Ted Sarandos e all'intero team di Netflix per essere così di sostegno durante questo percorso grandioso".