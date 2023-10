Ezio Liberatore vuole lasciare Amici 23: 'Sono in crisi, nella casetta troppa falsità'

In pochi giorni di convivenza all'interno della casetta di Amici 23, Ezio Liberatore è andato in crisi. Nel daytime del 2 ottobre, il cantante ha manifestato il desiderio di abbandonare il talent show a causa della falsità di alcuni dei suoi compagni d'avventura.

Nella puntata di domenica 1 ottobre, Ezio Liberatore è stato attaccato da Rudy Zerbi. Riferendosi al cantante della squadra di Anna Pettinelli, Zerbi lo ha definito "senza personalità" e ha giudicato la sua esecuzione del brano proposto come "ampiamente insufficiente".

Le parole di Ezio

Subito dopo la puntata, nella casetta, Ezio Liberatore si è sfogato con Holden, il figlio di Paolo Carta, il produttore musicale sposato con Laura Pausini. "Me ne voglio andare. Questo non è il posto in cui posso essere me stesso. Sono stato un co.lione a non dire quello che penso e mi sono bloccato. Lui mi ha detto che non ho personalità, ma non ha ragione. Non gli ho risposto. Se devo andarmene, l'importante è farlo a testa alta. Non considero una critica costruttiva il dire 'sei come gli altri, non hai niente di diverso'".

Il confronto con Anna Pettinelli

Dopo lo sfogo con Holden, che ha provato a supportarlo e a fargli cambiare idea, Ezio è stato convocato da Anna Pettinelli che gli ha mostrato un filmato in cui si lamentava della sua convivenza nella casetta. "Non desidero continuare la convivenza con persone false. Non sono sicuro se questo contesto possa far emergere la vera parte di me. Mi sento così perché non so se devo continuare su questa strada". L'insegnante di canto gli ha chiesto: "La casetta ti sta stretta?". Lui ha replicato: "Sì, è un ambiente nuovo per me, la mia prima esperienza di convivenza. Questo è ciò che penso, sono venuto qui per fare musica e esprimere ciò che provo."

La replica dei coinquilini di Ezio

Lo sfogo di Ezio è stato visto anche dagli altri compagni. "Secondo me, il mio grande punto debole è la mancanza di sicurezza. Anna mi ha chiesto se volessi rimanere qui o meno. Non mi sto trovando bene in questa convivenza - ha detto Ezio ai suoi compagni - Forse si nota che cerco di stare sempre per conto mio. Percepisco una certa falsità in ognuno di noi. Può essere una sensazione condivisa o no. Gaia la vedo simile a me, per me è autentica".

Gli altri allievi reagiscono alle sue parole; ognuno dice la sua. "Ti conviene parlare con le persone con cui hai un problema", afferma Mida. Lil Jolie ha dichiarato: "Io non sono d'accordo con Ezio perché non sono una persona che si apre facilmente. Invece, qua dentro mi sento molto stimolata. Da Ezio ora mi sento mancata di rispetto". "Il problema sei tu, lo stai girando su di noi", ha affermato Sofia.