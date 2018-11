Explorers: Cary Fukunaga e David Lowery al lavoro sul pilot tratto dal film

Explorers, il film cult degli anni '80 diretto da Joe Dante, verrà adattato per il piccolo schermo e al lavoro sul pilot ci sono Cary Fukunaga e David Lowery; i due filmmaker stanno scrivendo la sceneggiatura del primo episodio e le linee guida del progetto, oltre a valutare la possibilità di dirigere il pilot.

Il lungometraggio aveva come protagonisti gli attori River Phoenix ed Ethan Hawke e raccontava quello che accade quando il giovane Ben decide di prendere nota dei circuiti che gli appaiono in sogno. Il suo amico Wolfgang si rende conto che quei disegni possono essere trasformati in un progetto concreto e il circuito si rivela in grado di contrastare la legge di gravità e l'inerzia, oltre a permettere viaggi nello spazio. Insieme a Darren, un ragazzo che salva Ben dai bulli della scuola, i tre costruiscono una vera astronave e inizieranno a vivere delle incredibili avventure che li portano a incontrare delle creature extraterrestri.

Il progetto verrà realizzato per Paramount Television.

Fukunaga ha recentemente realizzato la serie Maniac, per Netflix, mentre Lowery ha girato il film The Old Man & the Gun.