Expired: nel trailer Hugo Weaving e Ryan Kwanten sono coinvolti in una cospirazione futuristica

Lionsgate ha svelato il trailer e il poster di Expired, thriller fantascientifico di cui Collider offre un primo sguardo. Nel cast troviamo le star Ryan Kwanten e Hugo Weaving. Ambientato in un futuro non molto lontano, Expired segue un sicario che viene infettato da una malattia mortale dopo aver incrociato le persone sbagliate.

Il trailer presenta un futuro in cui i grattacieli si impossessano dei paesaggi delle città e le luci al neon pulsano di pubblicità ovunque. Non molto diverso dal nostro tempo, le relazioni umane sono diventate più lontane in questo futuro, aumentando la sensazione di essere soli e costretti a sopravvivere senza l'aiuto di nessuno. Ecco perché Jack (Ryan Kwanten) decide di diventare un sicario, venendo pagato per togliere la vita ad altre persone. Nella fredda giungla di cemento non c'è spazio per la moralità.

Un giorno, Jack incontra April (Jillian Nguyen), la cantante di un locale, e i due si innamorano. Tuttavia, più Jack si lega ad April, più velocemente il suo corpo si deteriora misteriosamente. Ecco perché Jack decide di chiedere l'aiuto del dottor Bergman (Hugo Weaving), uno scienziato solitario il quale scopre che il sicario è stato infettato da una misteriosa malattia artificiale. Per sopravvivere, Jack deve mantenere le distanze da April. Altrimenti, sarà preso di mira da alcune persone potenti e pericolose. Il problema è che Jack sente che il suo amore per April è la sua ultima possibilità di entrare in contatto con l'umanità, quindi decide di inseguire le persone che lo hanno infettato, scoprendo alcuni segreti del suo stesso passato.

Expired è scritto e diretto da Ivan Sen.