Chi è l'ex moglie di Vladimir Putin, Ljudmila Putina

Ecco chi è e cosa fa Ljudmila Putina, l'ex moglie di Vladimir Putin, attuale Presidente russo ed ex Primo ministro della Russia.

Ljudmila Putina è una politica russa, nonché l'ex-moglie di Vladimir Putin, attuale Presidente russo ed ex Primo ministro della Russia, dal quale si è separata il 6 giugno 2013 attraverso quello che pubblicamente è stato definito come un divorzio consensuale.

Ljudmila è nata a Kaliningrad, ha studiato lingue e si è laureata nel 1986 in lingua spagnola e in filologia al Dipartimento di Filologia dell'Università di Stato di Leningrado. Dopo aver lavorato come assistente di volo, nel 1983, ha sposato Putin e da questo matrimonio sono nate due figlie, Maria, nel 1985, e Ekaterina, l'anno seguente.

Dal 1990 al 1994, la Putina ha insegnato tedesco presso il Dipartimento di Filologia dell'Università Statale di Leningrado e, come First Lady, è stata curatrice di un fondo con lo scopo di studiare e sviluppare la lingua russa, intervenendo contro la riforma ortografica per mantenere e preservare la lingua del suo paese.

Ljudmila Putina e Vladimir Putin si sono separati a seguito di divorzio consensuale e da allora la stampa internazionale si è interessata alla sua vita privata, ma la donna è scomparsa dalla scena pubblica. L'ex moglie dell'attuale Presidente Russo ha sposato in seconde nozze, nel 2016, l'uomo d'affari Artur Ocheretny, di ben vent'anni più giovane di lei.