Vladimir Putin malato? Secondo un quotidiano russo avrebbe un cancro alla tiroide

Vladimir Putin avrebbe un tumore alla tiroide ma il Cremlino smentisce le indiscrezioni: il portavoce Dmytry Peskov rivela che in queste affermazioni 'non c'è niente di vero'.

Vladimir Putin sarebbe malato: secondo il media indipendente chiamato Proekt, che ha pubblicato una lunga inchiesta in cui riporta l'elenco dei medici personali che accompagnano il presidente nei suoi viaggi, Putin avrebbe un tumore alla tiroide.

"Dall'inizio del primo mandato di Putin, il Cremlino iniziò a nascondere informazioni sulla salute dell'allora giovane presidente, anche quando cadde da cavallo, ferendosi alla schiena", si legge nella lunga inchiesta. "L'anziano Putin è ora accompagnato da un vasto team di medici, tra cui un chirurgo specializzato in cancro alla tiroide".

Sembra secondo i giornalisti di Proekt, il cancro di cui soffrirebbe il presidente avrebbe anche causato molti dei peculiari comportamenti recenti di Putin che, durante la pandemia di coronavirus, è stato particolarmente attento a mantenere le distanze in qualunque circostanza per non rischiare di essere contagiato.

Il Cremlino, d'altro canto, non ci sta: Mosca ha immediatamente smentito le indiscrezioni sul fatto che Vladimir Putin avrebbe un cancro alla tiroide. Il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, secondo quanto riporta la Prdavda Russa, ha detto che "non c'è niente di vero".