Ewan McGregor star del nuovo film di David Robert Mitchell accanto ad Anne Hathaway

Ewan McGregor sarà il protagonista accanto ad Anne Hathaway del nuovo film diretto da David Robert Mitchell.

Warner Bros non ha ancora rivelato il titolo del progetto realizzato dal regista di It Follows e Under the Silver Lake e nemmeno qualche dettaglio riguardante la trama.

Il team al lavoro sul progetto

Il lungometraggio scritto e diretto da David Robert Mitchell verrà girato in Imax ed è stato descritto come "un giro da brivido".

Nel team dei produttori ci saranno anche J.J. Abrams e Hannah Minghella per Bad Robot, la Good Fear Content di Jake Weiner e Chris Bender, in collaborazione con Matt Jackson di Jackson Pictures.

Under the Silver Lake, David Robert Mitchell: "Il mio noir nato come un sogno febbricitante"

Dopo la già annunciata presenza di Anne Hathaway, il team della produzione ha ora confermato la presenza tra gli interpreti di Ewan McGregor, recentemente tra i protagonisti della sere Obi-Wan Kenobi e prossimamente sugli schermi con la miniserie A Gentleman in Moscow, di cui è protagonista e produttore.