Ewan McGregor reagisce alla foto di Obi-Wan che è stata scambiata per un'immagine di Gesù

Ewan McGregor ha reagito in modo divertito alla visione della foto tratta da Star Wars che una madre ha scambiato per un ritratto di Gesù

Ewan McGregor ha reagito in modo esilarante allo scherzo di un fan che ha dato alla madre una sua foto in versione Obi-Wan Kenobi sostenendo che fosse in realtà Gesù.

L'attore, interprete del cavaliere jedi nei film prequel della saga e in futuro protagonista di una serie dedicata al suo personaggio per Disney+, era ospite di Conan O'Brien quando gli è stata mostrata l'immagine. Ewan McGregor ha reagito ridendo alla visione del "santino" con il suo ritratto realizzato per Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni.

McGregor ha inoltre ricordato che ha interpretato realmente Gesù in un film, situazione che ha reso surreale lo scherzo compiuto dal suo fan che avrebbe potuto utilizzare senza alcun problema uno degli scatti in cui interpreta realmente Cristo.

La star, attualmente impegnata nella promozione di Birds of Prey, ha spiegato in precedenza, parlando dello show in cui sarà nuovamente Obi-Wan: "Finalmente posso dire che la farò ed è eccitante. Per alcuni anni ho dovuto fingere di non sapere nulla del progetto, visto che nelle interviste era sempre un argomento che veniva affrontato. E io semplicemente dovevo mentire. Lo studio e il franchise vogliono mantenere tutto un segreto, lo capisco, ma ero arrivato realmente al punto che dovevo mentire alle persone e dire 'Non lo so. Sarei disposto se mi chiedessero di farlo'".