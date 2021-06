Ewan McGregor: la figlia Clara viene morsa da un cane e finisce al pronto soccorso (FOTO)

La figlia di Ewan McGregor, Clara, è finita al pronto soccorso dopo essere stata morsa da un cane, come testimonia la foto da lei condivisa sui social. Clara è apparsa alla premiere di The Birthday Cake, che vede anche Ewan McGregor tra i protagonisti, con il viso segnato da ferite.

Questa settimana, Clara McGregor ha pubblicato una foto che la ritrae sul red carpet alla premiere del film The Birthday Cake. Niente di strano, se non fosse per le evidenti ferite presenti sul suo volto. L'attrice e produttrice 25enne ha scritto nel post, che include anche foto di lei in ospedale: "Quando il morso di un cane ti spedisce al pronto soccorso poco prima del red carpet... grazie @themobmuseum per averci ospitato, @thebirthdaycakemovie esce nelle sale e in VOD il 18 giugno!". Nonostante il violento incidente avvenuto all'inizio della giornata, McGregor sembrava essersi lasciata la paura alle spalle nel momento in cui ha raggiunto la premiere, dove si è presentata indossando un abito di Fendi. La figlia di Ewan McGregor ha posato davanti ai fotografi con sua sorella Esther, il regista del film Jimmy Giannopoulos e gli attori Joe D'Onofrio e Tyler Dean Flores. Nelle sue storie apparse su Instagram, l'attrice ha mantenuto il suo senso dell'umorismo ed ha detto "il trucco per gentile concessione dei denti del cane".

Ricordiamo che Clara è tra i produttori del film in questione, The Birthday Cake, il cui cast comprende anche Ewan McGregor, Val Kilmer, Lorraine Bracco, William Fichtner e Luis Guzmán. Oltre a produrre, Clara appare anche nel film in qualità di interprete. The Birthday Cake segue le vicende del giovane italiano Giovanni, interpretato da Shiloh Fernandez, che a malincuore porta avanti la tradizione di famiglia di portare una torta a suo zio per celebrare il decimo anniversario della morte di suo padre. Durante il tragitto, Gio diventa testimone di un omicidio che lo costringe a conoscere la verità dietro la morte del suo genitore.

Per quanto riguarda Ewan McGregor, attualmente è impegnato con le riprese di Obi-Wan Kenobi, la serie Disney+ che lo vedrà tornare nei panni dell'iconico personaggio di Star Wars, da lui interpretato nella trilogia prequel della saga.