Everything Everywhere All At Once e The Boys dominano i Critics Choice Super Awards 2023

Everything Everywhere All At Once e The Boys hanno ottenuto il maggior numero di vittorie all'edizione 2023 dei Critics Choice Super Awards.

I membri dell'organizzazione premiano ogni anno il meglio del cinema e della tv e il film dominatore degli Oscar e l'irriverente serie di Prime Video hanno superato la concorrenza salendo a quota tre riconoscimenti.

Tra i vincitori dei Super Award assegnati dai critici, Everything Everywhere All at Once ha conquistato il premio come Miglior Film Sci-Fi/Fantasy e i riconoscimenti assegnati a Michelle Yeoh e Ke Huy Quan.

Tra i lungometraggi ci sono poi state le vittorie di Top Gun: Maverick, come Miglior Film Action e grazie all'interpretazione di Tom Cruise, The Batman e Pearl.

Tra le serie, invece, The Boys ha conquistato le categorie Miglior Serie di supereroi, Miniserie o film tv, e quelle come Miglior Attore e Miglior Villain.

Tra i titoli che hanno ottenuto dei premi ci sono anche Cobra Kai, Mercoledì, Andor e Stranger Things.

Ecco tutti i riconoscimenti assegnati:

Film

Miglior Film Action - Top Gun: Maverick

Migliore Attore in un Film Action - Tom Cruise - Top Gun: Maverick

Migliore Attrice in un Film Action - Viola Davis - The Woman King

Miglior Film di Supereroi - The Batman

Migliore Attore in un Film di Supereroi - Colin Farrell - The Batman

Migliore Attrice in un Film di Supereroi - Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Miglior Film Horror - Barbarian

Migliore Attore in un Film Horror - Ralph Fiennes - The Menu

Migliore Attrice in un Film Horror - Mia Goth - Pearl

Miglior Film Sci-Fi/Fantasy - Everything Everywhere All at Once

Migliore Attore in un Film Sci-Fi/Fantasy - Ke Huy Quan - Everything Everywhere All at Once

Migliore Attrice in un Film Sci-Fi/Fantasy - Michelle Yeoh - Everything Everywhere All at Once

Miglior Villain in un film - Mia Goth - Pearl

Serie