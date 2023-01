Everything Everywhere All at Once: disponibili per l'acquisto le pietre ispirate al film!

La A24 ha lanciato un'esilarante merchandising ispirato al film di successo Everything Everywhere All at Once, che combina gli iconici occhietti googly su una roccia come quelle che vediamo nella pellicola.

Attualmente esaurito sul sito ufficiale, "Everything Everywhere Pet Rock™" ha un prezzo di 35 dollari e comprende "un sasso con occhi a forma di googly con nido di carta e un opuscolo sulla cura e l'addestramento". Come indicato nell'inserzione, "Le dimensioni del sasso possono variare". A24 ha una varietà di altri prodotti tratti da Everything Everywhere All at Once, tra cui i guanti da dito per hot dog e simili.

Everything Everywhere All at Once è diventato non solo il favorito per il premio più importante agli Oscar, quello al miglior film, ma anche il film più nominato della 95ª edizione.

Everything Everywhere All at Once torna nelle sale italiane dopo la vittoria ai Golden Globe

Oltre alla nomination per il miglior film, la pellicola di A24 è stata nominata per la miglior regia (Daniels), la miglior attrice (Michelle Yeoh), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), la miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), la miglior sceneggiatura originale, la miglior colonna sonora originale, la miglior canzone originale ("This is a Life"), i migliori costumi e il miglior montaggio.

Il film tornerà nelle sale a febbraio per celebrare questa ricca stagione di premi.