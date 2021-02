Marilyn Manson, l'ex pornostar Jenna Jameson svela: "Fantasticava di bruciarmi viva"

A poche ore dalle accuse di Evan Rachel Wood a Marilyn Manson, diverse donne che hanno frequentato la rockstar, tra cui anche l'ex pornostar Jenna Jameson, si sono fatte avanti per raccontare i dettagli delle loro esperienze con Manson, confermando a loro volta di essere state vittime di abusi.

Marilyn Manson in una scena di Bowling a Columbine

In un'intervista concessa a DailyMail, Jenna Jameson - che ai tempi del successo era stata incoronata "Regina del Porno" e oggi, a 46 anni, ha messo su famiglia e preferisce farsi chiamare Jenna Jameson Bitton, ha raccontato di aver frequentato Manson in passato, ma di aver chiuso tempestivamente la loro relazione prima che lui potesse danneggiarla. "La nostra relazione fu strana. Non siamo andati avanti a lungo perché decisi di chiudere dopo che lui mi disse, con nonchalance, che fantasticava di bruciarmi viva. Durante il sesso poi, gli piaceva dare morsi ed era sconcertante."

Jenna Jameson in una scena del film Zombie Strippers

Jenna ha sottolineato che Marilyn Manson non le ha mai fatto nulla che non fosse consensuale, ma si convinse a chiudere il rapporto a causa dell'atteggiamento di lui: "Non appena iniziò a parlarmi con tono violento... gli dissi "Addio Brian". E poi le ferite dei suoi morsi non erano questo grande divertimento."

A quanto pare però, Manson accolse la decisione della pornodiva con indifferenza: "La prese bene e andò avanti. Sono certa che non gli mancassero le opportunità, all'epoca. Era nel fiore degli anni."

Jenna Jameson incontrò Marilyn Manson nel 1997 alla premiere del film Private Parts, in cui lei aveva un piccolo ruolo. A quei tempi Jameson era sposata con il collega e regista Brad Armstrong, ma la sera della premiere iniziò un'intensa relazione con il rocker, relazione che poi ha descritto dettagliatamente nella sua autobiografia, Vita da pornstar.

In questi giorni Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di aver abusato di lei per anni. In un post sui social, l'attrice di Westworld ha spiegato di essere stata "sottoposta ad un lavaggio del cervello e manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere per la paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono qui per smascherare quest'uomo pericoloso e rivolgermi alle molte industrie che glielo hanno permesso, prima che rovini altre vite". Wood inoltre ha espresso tutta la sua vicinanza alle numerose vittime di abusi che negli ultimi anni hanno trovato il coraggio di far sentire la propria voce e di denunciare i propri molestatori.

Subito dopo le accuse mosse da Evan Rachel Wood al rocker, il cui vero nome è Brian Warner, la casa discografica di Mariyn Manson ha rotto il contratto col cantante. Manson è stato inoltre cancellato dalle serie American Gods e Creepshow, nelle quali aveva dei ruoli da attore.