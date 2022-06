Evan Rachel Wood, tra le star di Weird, imita alla perfezione Madonna cantando Material Girl (VIDEO)

Evan Rachel Wood ha interpretato Madonna nel film Weird: The Al Yankovic Story, che verrà distribuito sugli schermi di Roku in autunno, e l'attrice ha dimostrato la sua capacità di imitare la star della musica interpretando Material Girl.

La protagonista di Westworld era ospite del talk show condotto da Jimmy Fallon quando ha dimostrato la sua bravura.

Madonna, come spiegato da Evan Rachel Wood, non era a conoscenza del fatto che nel film Weird: The Al Yankovic Story farà parte della storia, mostrandola nella versione degli anni '80.

La star ha sottolineato che ama l'icona della musica, ed è andata un po' in crisi quando ha scoperto che nessuno le aveva chiesto il permesso di mostrarla nel lungometraggio, prima di rivelare che non canta nel film. Evan ha spiegato di aver cantato imitando Madonna al party per la conclusione delle riprese, stupendo i presenti con la sua capacità di ricrearne l'accento e la presenza scenica.

Nel salotto di Jimmy Fallon Wood, che ha molte esperienze musicali, ha inoltre imitato Alanis Morissette e Janis Joplin.

Il film Weird è stato diretto da Eric Appeal e mostrerà Daniel Radcliffe nel ruolo di Al Yankovic.

Nel cast del progetto ci sono anche Toby Huss e Julianne Nicholson nei panni dei genitori di Weird, ovvero Nick e Mary, mentre Rainn Wilson sarà il conduttore radiofonico Dr. Demento.