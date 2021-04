Eva Mendes e le sculacciate ai bambini: il suo post sui social divide i fan

Eva Mendes ha dichiarato che secondo lei sculacciare i bambini porta ad una conseguenza simile a quella che ottiene un matrimonio se un coniuge picchia il proprio partner.

Nelle scorse ore, un vero e proprio dibattito è nato sulla pagina Instagram di Eva Mendes. L'attrice di origini cubane ha infatti pubblicato un post che riguarda l'educazione dei bambini e che ha diviso i suoi follower. Mendes ha condiviso prima un'immagine che la ritrae sul tappeto rosso, seguita da un altro scatto che riporta invece la frase: "La sculacciata fa per lo sviluppo di un bambino ciò che colpire un coniuge fa per un matrimonio". Nella didascalia del post, invece, si legge: "Mi viene spesso chiesto qual è il mio vestito preferito per quanto riguarda il red carpet. Lo è di sicuro questo di Valentino. Non mi viene spesso chiesto quale sia la mia citazione genitoriale preferita, ma la posterò comunque. Scorrete se vi interessa".

Ricordiamo che l'attrice di Hitch - Lui sì che capisce le donne ha due figlie, Esmeralda e Amada, di 6 e 4 anni, entrambe avute con il collega Ryan Gosling. Come prevedibile, il parere di Mendes riguardo i genitori che picchiano i loro figli come punizione, paragonati a chi mette in atto violenza domestica in età adulta, ha spinto moltissime persone a commentare il post e manifestare, nella maggior parte dei casi, disaccordo. Nella sezione dei commenti una persona ha scritto: "Non lo so. Sono stato sculacciato da piccolo ed ora sono un adulto rispettoso. E credimi, ho meritato quelle urla. Ero un monello". Proprio a lui Mendes ha risposto scrivendo: "Grazie per il tuo commento. Sono così felice di accettare chi non è d'accordo. Voglio che questa pagina permetta il confronto in modo amorevole. Siamo tutti genitori a modo nostro e la maggior parte del tempo non ho idea di cosa stia facendo. Purtroppo queste informazioni non venivano fornite in un manuale".

Un altro commentatore ha scritto di essere "completamente in disaccordo", spiegando che il loro "obiettivo nell'allevare i bambini non è quello di doverli sculacciare ma di correggere il loro comportamento prima che possano discuterne con te". "Ti rispetto totalmente", ha risposto l'attrice, aggiungendo: "Grazie per aver scritto un commento rispettoso. È così bello non essere d'accordo con rispetto. Ho trovato la citazione potente e volevo trasmetterla".

Nel settembre 2019, Eva Mendes aveva parlato ad Access Daily degli alti e bassi riguardanti la crescita dei bambini. "È così divertente, bello ed esasperante. È così difficile, ovviamente. Poi però c'è la bella sensazione quando finisco la giornata e li metto a letto e Ryan ed io ci guardiamo l'un l'altro come a dire 'Ce l'abbiamo fatta. Ne siamo usciti relativamente illesi".