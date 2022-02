Eva Longoria svilupperà la serie live action Paola Santiago and the River of Tears

Eva Longoria tra i produttori della serie live action Paola Santiago and the River of Tears, ispirata alla leggenda latin della donna che piange.

Disney Branded Television ha annunciato l'arrivo della serie live-action Paola Santiago and the River of Tears, baasata sull'acclamato romanzo di Tehlor Kay Mejia, Paola Santiago e il fiume delle lacrime. La serie originale Disney+ di 20th Television è in fase di sviluppo con Eva Longoria e Ben Spector per UnbeliEVable Entertainment, Kevin Rodriguez e Mejia come produttori esecutivi. Rodriguez scriverà la sceneggiatura dello show.

Eva Longoria sul red carpet degli Emmy 2006

La storia è ispirata alla leggenda di La Llorona (la donna che piange). Secondo la sinossi, la protagonista sarà l'adolescente Paola Santiago, che ha sempre fatto affidamento sulla scienza e sulla logica per dare un senso al mondo, a differenza di sua madre, che crede nella magia. Ma il folklore diventa realtà quando la migliore amica di Paola scompare e, per salvarla, Paola deve immergersi in un mondo di mostri sconvolgenti e spiriti implacabili del folklore latino che sfidano sia la logica che la leggenda.

Paola Santiago e il fiume delle lacrime è stato pubblicato da Disney-Hyperion con il marchio Rick Riordan Presents.

Di recente Eva Longoria è stata ospite del Sundance Film Festival 2022 dove ha presentato la sua nuova fatica da regista, il documentario sul pugilato La Guerra Civil, in arrivo in autunno su Dazn.