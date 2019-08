Eva Longoria alla regia di un film piccante sull'inventore delle patatine Hot Cheetos

Eva Longoria debutta dietro la macchina da presa per il grande schermo per dirigere un film basato sulla vera storia di Richard Montanez, l'inventore delle patatine Hot Cheetos.

Eva Longoria, l'attrice e modella di origini messicane sarà la regista di Flamin' Hot, il film racconterà la vera storia di Richard Montanez, l'uomo che ha inventato le patatine Hot Cheetos.

Richard Montanez era il figlio di un immigrato messicano, e mentre lavorava come inserviente alla Frito-Lay, una filiale di PepsiCo che produce, distribuisce e vende tra l'altro anche patatine disidratate, ebbe l'idea delle patatine Hot Cheetos, inspirate ai sapori della sua comunità. Il prodotto rivitalizzò l'azienda sconvolgendo l'industria alimentare tanto da diventare un fenomeno della cultura pop che continua ancora oggi.

Cannes 2019: uno scatto di Eva Longoria sul red carpet di apertura

Il film sarà prodotto da DeVon Franklin per la Fox Searchlight. Sembra che Eva Longoria abbia battuto altri registi per il ruolo, perché il suo desiderio di creare un autentico ritratto di Richard e Judy Montanez ha fatto colpo su Franklin e la Fox, che hanno scelto lei come regista. La sceneggiatura invece sarà di Lewis Colick.

Eva Longoria ha diretto episodi di numerose serie televisive tra cui Grand Hotel, Black-ish, The Mick, and Jane the Virgin. Il film su Richard Montanez e le Hot Cheetos segnerà il suo debutto alla regia per il cinema.

L'attrice diventata famosa grazie alla serie Desperate Housewives è attualmente impregnata nella serie Grand Hotel e sarà tra i protagonisti di Flipped, la commedy ordinata da Quibi, la piattaforma streaming creata da Jeffrey Katzenberg.