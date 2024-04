Eva Longoria e Kunal Nayyar protagonisti del musical Christmas Karma

Gurinder Chadha (Sognando Beckham) sta lavorando a Christmas Karma, un musical bollywoodiano contemporaneo ambientato a Londra e ispirato al classico A Christmas Carol di Charles Dickens, con Kunal Nayyar (The Big Bang Theory) a capo di un cast d'insieme.

Nayyar interpreterà il ruolo di Scrooge nel film accanto a un ampio cast che comprende Eva Longoria, Boy George, Billy Porter, Hugh Bonneville, Leo Suter, Charithra Chandran, Pixie Lott, Danny Dyer, Bilal Hasna, Allan Corduner, Tracy-Ann Oberman, Rufus Jones, Eve e Nitin Ganatra.

Eva Longoria: "Se un uomo bianco fa flop con un film da 200 milioni ha una seconda chance, le donne no"

The Big Bang Theory: Kunal Nayyar nell'episodio The Scavenger Vortex

I dettagli del film

Chadha ha scritto il film e lo sta producendo e dirigendo, con le musiche di Gary Barlow, ex Take That, e di Shaznay Lewis e Nitin Sawhney. Christmas Karma è stato finanziato da Civic Studios. Gurinder Chadha, Celine Rattray, Trudie Styler e Amory Leader produrranno. Zygi Kamasa, Anushka Shah, Paul Mayeda Berges, Sophia Pedlow e Hannah Leader saranno i produttori esecutivi.

Christmas Karma è il quinto progetto sceneggiato dal distributore britannico True Brit Entertainment, costituito nel novembre 2023. Il lungometraggio vede anche il ritorno della Chadha sul grande schermo dopo aver lavorato alla serie televisiva storica indiana Beecham House. Il suo ultimo lungometraggio, Blinded by the Light, ispirato alla musica di Bruce Springsteen, ha debuttato al Sundance nel 2019. Warners Bros ha acquisito il film per diversi territori.

"Il mio obiettivo con Christmas Karma è quello di creare un classico delle feste per i nostri tempi e per le generazioni a venire", ha dichiarato Chadha. "Sono felicissima di lavorare con Zygi Kamasa, che mi ha sostenuta in questo progetto fin dall'inizio, e con True Brit, che celebra il cinema britannico. Ho la fortuna di avere un cast così eterogeneo e un team musicale così eclettico: la colonna sonora sarà coinvolgente, influenzata da Gospel, Bhangra, canti e canzoni pop classiche. Non riuscirete a stare fermi".

Eva Longoria reciterà in The Pickup e nella quarta stagione di Only Murders in the Building.