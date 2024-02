Eva Longoria nel cast di The Pickup, la nuova commedia con Eddie Murphy

L'attrice Eva Longoria fa parte delle new entry nel cast della commedia The Pickup, diretta da Tim Story e con star Eddie Murphy.

Eva Longoria è tra i nuovi arrivi nel cast di The Pickup, la nuova commedia prodotta da Amazon MGM con star Eddie Murphy.

La produzione non ha svelato i dettagli riguardanti i ruoli assegnati all'ex protagonista di Desperate Housewives e agli altri interpreti, preferendo mantenere segreta la trama.

Gli interpreti del film

Il cast di The Pickup si è quindi arricchito con Eva Longoria, Ismael Cruz Cordova (The Lord of the Rings: The Rings of Power), Jack Kesy (Hellboy: The Crooked Man), e Marshawn Lynch (Bottoms).

In precedenza era stata svelata la presenza nel progetto, con star Eddie Murphy, di Pete Davidson, Keke Palmer e Andrew Dice Clay.

La regia della commedia è stata affidata a Tim Story, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Mider e Kevin Burrows. Murphy è coinvolto anche come produttore del progetto.

Eva Longoria, recentemente, è entrata anche nel cast della prossima stagione della serie Only Murders in the Building.