Eva Longoria: "Le donne latine sono le vere eroine delle elezioni", le scuse dopo la bufera politica

L'attrice e attivista Eva Longoria è stata molto criticata in queste ore per aver affermato che le donne latine sono state le vere eroine delle Elezioni USA 2020, frase che molti hanno visto come una frase sprezzante contro le donne di colore e per cui si è scusata.

Eva Longoria ai Golden Globes 2007

Durante un'intervista con MSNBC, Eva Longoria ha detto la sua dopo la vittoria di Joe Biden, di cui è stata grande sostenitrice, facendosi prendere dall'entusiasmo: "Le donne di colore si sono presentate in grande stile. Certo, avete visto in Georgia cosa hanno fatto, ma le donne latine sono state le vere eroine qui. Battere gli uomini per l'affluenza ai seggi in ogni stato e votare per Biden/Harris non ci ha stupito"

Dopo essere stata criticata per questa esclamazione e accusata di essere razzista nei confronti delle donne di colore, Eva Longoria ha pubblicato un tweet domenica sera, scusandosi e chiarendo le sue parole. La star non è stata felice di sentire le critiche che le sono state rivolte e ha spiegato cosa voleva dire: "Quando ho detto che le latine sono state eroine in queste elezioni, volevo semplicemente dire che sono risultate in numero maggiore e hanno votato di più i Democratici rispetto agli uomini latini"

Eva Longoria ha poi aggiunto: "La formulazione della mia frase non era chiara e mi rammarico profondamente che ci sia stato questo pensiero di presunto razzismo contro le donne di colore nella nostra comunità e non vorrei mai contribuire a questo. Le donne di colore sono state a lungo spina dorsale del Partito Democratico, qualcosa che abbiamo visto svolgersi in queste elezioni come in quelle precedenti "

L'attrice di Scandal, Kerry Washington, si è schierata in difesa dell'amica e collega, cercando di calmare le acque sui social: "Conosco Eva come una sorella. Siamo state insieme in molte trincee. È una combattente per tutte le donne. Leggete sotto. Questo è ciò che intendeva. È così che si sente veramente."

Eva Longoria insieme all'attrice e attivista America Ferrera sono tra le fondatrici di "She Se Puede", iniziativa senza scopo di lucro dedicata all'empowerment delle donne latine.