Eva Green e Vincent Cassel nell'adattamento in due parti de I tre moschettieri

Eva Green, Vincent Cassel e François Civil saranno, rispettivamente, Milady, Athos e D'Artagnan nel nuovo adattamento in due parti de I tre moschettieri di Alexandre Dumas.

I due lungometraggi, intitolati "The Three Musketeers - D'Artagnan" e "The Three Musketeers - Milady", saranno diretti da Martin Bourboulon, che recentemente ha diretto Eiffel con Romain Duris ed Emma Mackey. Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière hanno scritto la sceneggiatura dei film basandosi sul classico di Dumas.

Ora in pre-produzione, la coppia di film sarà girata back-to-back alla fine di questa estate in Francia. La tedesca Constantin Film e la spagnola DeAPlaneta sono salite a bordo per coprodurre e hanno già acquisito i diritti per la distribuzione Germania e Spagna.

Il cast di alto profilo include Vicky Krieps nei panni della Regina Anna d'Austria, Pio Marmaï in quelli di Porthos, Romain Duris nel ruolo di Aramis, Louis Garrel sarà re Luigi XIII e Oliver Jackson-Cohen il Duca di Buckingham. Con loro anche Lyna Khoudri nel ruolo di Constance Bonacieux.

Nelle prossime settimane verrà svelato l'attore che interpreterà il Cardinale Richelieu, inoltre è stata annunciata l'introduzione di un nuovo personaggio, Hannibal, assente dall'opera di Dumas, basato sulla vera storia di Louis Anniaba, primo moschettiere nero nella storia della Francia.