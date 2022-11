Eva Green, la star di Nocebo sulla recitazione: "Non sono una di quelli che resta sempre nel personaggio"

Parlando della sua esperienza sul set di Nocebo, il nuovo film thriller diretto da Lorcan Finnegan da una sceneggiatura di Garret Shanley, Eva Green ha parlato del modo in cui affronta i personaggi che interpreta e del suo metodo di recitazione.

Quello che non so di lei: Eva Green in un momento del film

Nel raccontare questo film, in cui interpreta il ruolo di una stilista mentalmente disturbata, Eva Green ha sottolineato quanto il genere horror riesca a "far uscire tutti i tuoi demoni", pur riuscendo comunque a mantenere sempre la situazione sotto controllo.

Nel corso di una recente chiacchierata con The A.V. Club l'attrice ha rivelato che "Questo è stato un set molto felice per me. Non sono una di quelle persone che dice frasi del tipo 'Sono ancora nel personaggio, mi dispiace, non parlarmi'. Si tratta solamente di un piccolo film... Ma come attrice, grazie a Dio, non sto vivendo davvero quello che sta passando Christine. Altrimenti mi avrebbero rinchiuso in qualche centro di salute mentale".

Tornando, poi, più nello specifico sulla propria esperienza con Nocebo, Eva Green ha confessato che le è stata offerta la possibilità di immergersi in un ruolo differente rispetto al passato, con dialoghi prolissi pronti a tirar davvero fuori tutti i demoni che hai dentro: "Anche se è buio, è una specie di giubilo, davvero... L'orrore è abbastanza vicino a qualcosa di esultante. La paura ti fa venire la pelle d'oca, ma anche la gioia. È divertente, è roba estrema".