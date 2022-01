Eurovision 2022, conduttori Laura Pausini e Alessandro Cattelan, in forse Mika

Laura Pausini e Alessandro Cattelan: sarebbero loro i conduttori di Eurovision 2022, secondo l'anticipazione pubblicata dall'agenzia di stampa Adnkronos. Anche Mika potrebbe affiancare i due colleghi sul palco di Torino ma manca ancora l'ufficialità definitiva, che dovrebbe arrivare dal palco di Sanremo per bocca di Amadeus.

Come sappiamo l'Italia quest'anno ospiterà l'Eurovision Song Contest grazie alla vittoria dei Måneskin nell'edizione precedente svoltasi in Olanda. La sede scelta dalla Rai è Torino, la kermesse europea si terrà il 10, 12 e 14 maggio al Pala Olimpico, l'Italia, come sempre, sarà rappresentata dal vincitore di Sanremo, che quest'anno si tiene dall'1 al 5 febbraio.

Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi dall'agenzia Adnkronos, la Rai ha deciso che a condurre l'Eurovision 2022 saranno Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Domani ci sarà il 'taglio del nastro' con la cerimonia di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino, alla vigilia di questo passaggio simbolico l' Adnkronos ha scritto "saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e probabilmente anche Mika i conduttori dell'edizione 2022 di Eurovision Song Contest". Secondo l'agenzia l'ufficializzazione arriverà il 2 febbraio "L'annuncio del cast di conduzione è previsto sul palco del festival di Sanremo la prossima settimana, probabilmente nella seconda serata, che vedrà ospite Laura Pausini. Ma mentre per Pausini e Cattelan l'accordo di massima già ci sarebbe, ancora non è stata definita la partecipazione di Mika. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglese".

I tre nomi scelti dalla Rai erano tra i più gettonati, l'arrivo in Rai di Cattelan aveva spalancato all'ex conduttore di X Factor le porte dell'Eurovision, la Pausini invece è tra le nostre artiste più amate all'estero. Di Mika aveva parlato tempo fa Gabriele Corsi, il conduttore che lo scorso anno ci ha raccontato la vittoria del gruppo romano insieme a Cristiano Malgioglio.

È la terza volta che una città italiana ospita l'evento, la prima è stata Napoli nel 1965, dopo la vittoria di Gigliola Cinquetti con il brano Non ho l'età (per amarti). Nel 1991 fu Roma ad organizzare l'Eurovision, grazie alla vittoria di Toto Cutugno con Insieme: 1992.

Le nazioni che partecipano all'evento sono 41.