Eurovision 2019: Madonna difende la sua partecipazione alla serata finale

La decisione di Madonna di partecipare all'Eurovision 2019 ha scatenato diverse polemiche. Il motivo sta nel fatto che l'edizione di quest'anno, come da regolamento, si tiene a Tel Aviv, così sono stati in molti ad invitare la regina del pop al boicottaggio, come forma di protesta verso le politiche di Israele contro il popolo palestinese.

Madonna poche ore fa, dopo l'ennesimo attacco, questa volta da parte di Peter Gabriel, ha risposto spiegando le sue ragioni in un commento per l'agenzia Reuters: "Non smetterò di suonare la mia musica solo per soddisfare l'agenda politica di qualcuno, né smetterò mai di espormi contro le violazioni dei diritti umani in qualunque parte del mondo [...] Ogni volta che poveri innocenti muoiono in questa regione, ogni volta che leggo di violenze che esistono solo per gli obiettivi di quanti traggono beneficio da un conflitto così antico, mi si spezza il cuore. Spero e prego affinchè presto ci si liberi da questo terribile ciclo di distruzione e si crei un nuovo cammino verso la pace".

La regina del pop non ha potuto fare a meno, inoltre, di sottolineare come la sua fondazione, Ray of Light, promuova da anni la giustizia sociale e l'emancipazione femminile in tutto il mondo, e di come sostenga ormai da tempo diversi progetti anche in Palestina, compresi i finanziamenti a diverse scuole nella striscia di Gaza e ad associazioni di coltivatrici attraverso la Palestine Fair Trade Association. Non è tutto, perchè la Ray of Light sostiene anche l'americana Peace Now, che si batte per una soluzione diplomatica al conflitto israelo-palestinese.

Madonna si esibirà sul palco dell'Eurovision Song Contest 2019 sabato sera, durante la finale - in cui si esibirà anche Mahmood, in gara per l'Italia - e presenterà il primo singolo estratto da Madame X, il nuovo album che uscirà il 14 giugno in tutto il mondo.