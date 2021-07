Europei 2021, Lino Banfi: “Roberto Mancini mi ha telefonato dopo Italia-Inghilterra per dirmi grazie”

Roberto Mancini ha telefonato a Lino Banfi e lo ha ringraziato, dopo la finale degli Europei 2021, per aver supportato la nazionale italiana lungo tutto il percorso: l'attore ha rivelato che alle 3 di notte ha ricevuto la chiamata del Commissario Tecnico che lo ha commosso fine alle lacrime.

Il legame tra Lino Banfi e la nostra nazionale è nato nella partita di esordio degli Europei. Alla fine dell'incontro vinto contro la Turchia Ciro Immobile, attaccante dell'Italia, aveva rivelato: "Prima della partita ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi, ci diceva che chiunque di noi avesse segnato avrebbe dovuto dire 'Porca puttena'. Io e Lorenzo Insigne abbiamo mantenuto la promessa".

La prima volta era stato l'attore pugliese a telefonare a Mancini, questa volta, dopo la finale Italia-Inghilterra, è stato l'allenatore italiano a chiamare Banfi. "Non mi aspettavo questa bella vittoria così sudata, però meritata. Alle tre di stanotte mi ha chiamato Roberto Mancini per dirmi 'grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene'" ha dichiarato Banfi. Aggiungendo "Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire sti 'disgrazieti'".

A proposito delle emozioni vissute durante l'incontro, vinto soltanto dopo i rigori dall'Italia, Lino Banfi le ha descritte in questo modo: "Io l'ho sperato subito dall'inizio, anche quando ho visto che hanno fatto quel primo gol. Dicevo non può essere, ho capito che sarebbe cambiata la partita, che quello era stato un colpo di fortuna". Poi la paura dopo il rigore sbagliato da Jorginho ma la fiducia nel nostro portiere, premiato come miglior giocatore del torneo: "ho sempre confidato nella grande bravura del 'raghezzo', mio nipote Donnarumma. Lui come minimo uno o anche due li para, ha questa calma inflessibile, beato lui, nonostante la giovane età, si merita tutti i soldi che guadagna".