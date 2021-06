Europei 2021, Ciro Immobile spiega la frase urlata dopo il gol: “Una richiesta di Lino Banfi”

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne hanno messo a segno due delle reti con cui l'Italia ha battuto la Turchia agli Europei 2021: i due calciatori dopo il goal hanno esultato urlando alla telecamera "Porca puttena!", come promesso a Lino Banfi.

Lino Banfi è l'allenatore nel pallone

Ieri sera sono iniziati gli Europei 2021, il calendario della competizione continentale prevede 51 incontri fino alla finale dell'11 luglio che si giocherà a Londra. Ieri gli azzurri hanno avuto l'onore di disputare la partita di apertura del torneo: gli uomini allenati da Roberto Mancini hanno sconfitto la Turchia per 3 a 0, due dei marcatori della nostra nazionale sono stati Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

Alla fine dei novanta minuti il goleador della Lazio ha rivelato il motivo dell'esultanza dopo il goal del 2 a 0. Come avevano notato gli spettatori da casa, sia Immobile che Insigne dopo i goal erano andati verso la telecamera per urlare "porca puttana", o almeno così era sembrato a tutti. Ciro, subito dopo il fischio finale dell'arbitro, ha raccontato ai giornalisti che in realtà l'urlo era stato "porca puttena", un omaggio a Lino Banfi.

Il protagonista del mitico L'allenatore nel pallone aveva chiesto ai giocatori azzurri di esultare in questo modo, una dedica a lui e ad Oronzo Canà, una promessa che i giocatori hanno mantenuto. "Prima della partita ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi, ci diceva che chiunque di noi avesse segnato avrebbe dovuto dire 'Porca puttena'. Io e Lorenzo abbiamo mantenuto la promessa".

Il goleador del Napoli ha raccontato altri particolari "Chiellini ha ricevuto una chiamata da Banfi - ha detto Lorenzo Insigne - e pensava fosse uno scherzo. Poi a pranzo Mancini ha deciso di condividere il video con Lino che diceva, 'esultate col porca puttena'. Spero che da casa sia rimasto contento". Un omaggio a Lino Banfi che i più ottimistici sperano si possa ripetere in caso di vittoria degli europei 2021: quando i giocatori porteranno in trionfo il loro allenatore, Roberto Mancini potrà ripetere la frase di Oronzo Canà: "mi avete preso per un coglione".