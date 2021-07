Europei 2021, le reazioni da Sharon Stone a Paolo Sorrentino alla vittoria dell'Italia

Nelle ultime ore tanti vip che hanno condiviso sui social le loro reazioni piene di entusiasmo alla vittoria dell'Italia agli Europei 2021: tra loro spiccano I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, con il loro sfottò agli inglesi e Madonna con la maglia dedicata agli italiani che "lo fanno meglio", ma anche Sharon Stone e Paolo Sorrentino.

Ieri, dopo un mese di emozioni no stop, l'Italia è riuscita a vincere gli Europei 2021. Dopo aver superato Belgio e Spagna, l'ultimo ostacolo era rappresentato dall'Inghilterra di Southgate. Gli azzurri sono passati in svantaggio dopo appena due minuti ma sono riusciti comunque a non abbattersi, controllando la partita fino al pareggio firmato da Leonardo Bonucci che ha permesso all'Italia di andare ai tempi supplementari. Tutto, però, si è deciso ai calci di rigori e questo ha reso l'esito della gara ancora più incerto, ma anche lì la squadra di Roberto Mancini si è dimostrata superiore. Come prevedibile, gente da ogni parte del mondo era collegata con lo stadio di Wembley, tra cui un gran numero di celebrità che hanno approfittato dei canali social per esprimere tutto il proprio entusiasmo per la vittoria dell'Italia.

Laura Pausini, ed esempio, ha condiviso una serie di foto dei festeggiamenti, tra cui una che la ritrae sorridente con la parrucca verde, bianca e rossa. "Scoppia scoppia mi scoppia il cuor! Grazie alla nostra Nazionale! Siete stati grandissimi!", si legge nel post con cui la cantante ha anche omaggiato la grande Raffaella Carrà. Tiziano Ferro, invece, ha condiviso alcune storie su Instagram in cui è possibile vederlo mentre urla e festeggia di fronte al televisore.

Paolo Sorrentino ha scritto "Che Meraviglia!", condividendo la foto di Gianluigi Donnarumma mentre para uno dei rigori. Anna Foglietta ha condiviso una foto in cui la vediamo insieme a suo marito, con tanto di bandiera italiana e la scritta: "Oggi siamo tutti beatamente italiani e prendiamoci questo merito e anche questo privilegio. Forza azzurri, ci avete fatto emozionare!". "Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e dagli spogliatoi, escono i ragazzi e siamo noi!", si legge invece nel post di Matilde Gioli dedicato alla nazionale.

Ad esultare per l'Italia sono stati anche diversi vip internazionali, tra cui Sharon Stone che ha pubblicato l'immagine degli azzurri mentre alzano il trofeo, con la scritta "Brava Italia!".

Madonna ha invece condiviso una storia che la ritrae con una maglia nera e l'iconica scritta "Italians do it better". I fratelli Russo, infine, hanno pubblicato un video con il rigore decisivo sbagliato dall'Inghilterra e la scritta "It's coming to Rome...".

Luca Argentero celebra la vittoria con una giornata di tweet in inglese molto maccheronico.